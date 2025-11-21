Actualité
neige
© Robin Favier

Neige et verglas à Lyon : les TCL activent leur plan hivernal pour maintenir le service

  • par V.G.

    • Dès l’annonce d’un épisode neigeux ou de verglas, le réseau TCL déclenche un dispositif renforcé pour sécuriser ses infrastructures et adapter l’exploitation.

    Alors que le froid s'est installé à Lyon et dans la région et que de la neige est attendue à basse altitude ce vendredi 21 novembre en région lyonnaise, les TCL s'adaptent à ces conditions météo. Le plan neige des TCL repose sur une coordination étroite entre Météo France, la Métropole de Lyon et la Préfecture afin d’ajuster les actions zone par zone. En cas d’alerte, les équipes analysent en continu l’état du réseau pour anticiper les perturbations, dévier certaines lignes ou instaurer des terminus provisoires.

    Dans le métro, des produits antigivre sont appliqués sur les zones sensibles, le chauffage des pistes est activé et les accès aux stations sécurisés. Le tramway bénéficie d’un suivi météo permanent, d’un chasse-neige rail-route si nécessaire, et de circulations nocturnes pour maintenir les voies dégagées.

    Les bus et autocars concentrent leurs diagnostics dès 4 h du matin, avec une priorité donnée aux lignes fortes et aux circuits scolaires. En complément, Rhônexpress fait circuler une rame antigivre la nuit lorsque les températures chutent, tandis que Navigône déneige les haltes dès l’aube.

    Enfin, pôles d’échanges, voirie et parcs relais sont traités en amont pour garantir l’accès au réseau. Un ensemble de mesures destinées à assurer la continuité du service, même en plein hiver.

    Haute-Savoie : les Flottins reviennent illuminer l'hiver à Évian

    
    
