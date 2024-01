Grand-froid et crues : 9 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en alerte jaune

Neuf départements sont concernés par des appels à la vigilance en raison de la vague de froid qui persiste dans la région.

Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en alerte jaune ce samedi 20 janvier. Il s'agit du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, du Rhône, de la Loire, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Source : Météo-France

- 9 degrés dans le Sud de l'Auvergne

En Auvergne, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire sont en alerte neige et verglas dans la matinée. À noter que ces deux derniers départements font également l'objet d'une alerte grand-froid. Les températures devraient atteindre -9 °C à Aurillac et au Puy-en-Velay.

Côté Rhône-Alpes, six des huit départements sont principalement concernés par des alertes neige et verglas en raison des températures négatives ce matin. Des débordements du Rhône et de la Saône sont à prévoir à Lyon et alentours.

Prudence à l'est de la région, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont placés en alerte jaune pour risques d'avalanches toute la journée.