Météo
embouteillages à Lyon voitures
@Flickr

Pollution de l'air : une qualité bonne à moyenne ce samedi

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air oscillera entre bonne et moyenne ce samedi 4 octobre à Lyon et dans la métropole de Lyon.

    Il fait bon de respirer l'air frais à Lyon et dans sa métropole ce samedi 4 octobre. Les conditions météorologiques favorables "lessiveront" l'atmosphère, selon l'observatoire Atmo, qui estime que la qualité de l'air pour cette journée oscillera entre bonne et moyenne, même si les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote affichent des concentrations modérées.

    Autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 et le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air est évidemment dégradée, avec une petite amélioration attendue dans le week-end grâce au temps venteux et pluvieux..

    à lire également
    L'Asvel renverse Vitoria et s'offre sa première victoire en Euroligue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'Asvel renverse Vitoria et s'offre sa première victoire en Euroligue 10:04
    embouteillages à Lyon voitures
    Pollution de l'air : une qualité bonne à moyenne ce samedi 09:30
    Lyon sous le ciel automnal.
    Un temps changeant ce samedi à Lyon 09:07
    Les chefs cuisiniers lyonnais Christophe Roure et Pierre Orsi
    Vers la troisième étoile tant attendue à Lyon ? 08:00
    Article payant Port Édouard-Herriot :  40 millions d’euros pour quoi faire ? 07:30
    d'heure en heure
    Thomas Huchon fake news
    Fake news : "on est tous victimes de nos propres préjugés" assure Thomas Huchon 07:00
    Article payant L’OL va mieux sportivement mais est toujours en sursis financièrement 06:57
    Manufacture des tabacs 1
    L'université Lyon 3 signe une convention en faveur de l’éducation à la citoyenneté et à la démocratie 03/10/25
    Saône-et-Loire : la N76 sera fermée le 15 octobre 03/10/25
    Le secret des mésanges film
    Un film drômois entièrement réalisé en papier découpé bientôt en salle 03/10/25
    Salle de cinéma
    Drôme : un nouveau lieu dédié aux créations immersives va ouvrir à Valence 03/10/25
    Lyon : un homme blessé par balle dans le 8e arrondissement 03/10/25
    Lutte contre le narcotrafic : sept interdictions de paraître en Haute-Savoie 03/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut