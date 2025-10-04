Pollution de l'air : une qualité bonne à moyenne ce samedi

La qualité de l'air oscillera entre bonne et moyenne ce samedi 4 octobre à Lyon et dans la métropole de Lyon.

Il fait bon de respirer l'air frais à Lyon et dans sa métropole ce samedi 4 octobre. Les conditions météorologiques favorables "lessiveront" l'atmosphère, selon l'observatoire Atmo, qui estime que la qualité de l'air pour cette journée oscillera entre bonne et moyenne, même si les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote affichent des concentrations modérées.

Autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 et le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air est évidemment dégradée, avec une petite amélioration attendue dans le week-end grâce au temps venteux et pluvieux..