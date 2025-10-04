Un temps changeant ce samedi à Lyon

Le ciel sera très nuageux ce samedi 26 octobre. Photo : Benjamin Roure

Le ciel lyonnais alternera entre pluies et éclaircies ce samedi 4 octobre. Le thermomètre oscillera autour de 23 degrés dans l'après-midi.

La météo s'annonce changeante tout le week-end à Lyon. Ce samedi 4 octobre, une matinée nuageuse parsemée d'éclaircies est attendue, et les températures seront fraîches, autour de 14 degrés.

Au fil des heures, la couche nuageuse devrait s'épaissir. Un risque de pluie faible est annoncé dès 15h, alors que les températures grimperont jusqu'à 23 degrés. Des éclaircies sont attendues en fin de journée, vers 18h. La soirée sera nuageuse et fraîche, avec des températures autour de 12 degrés.