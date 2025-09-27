Un vaste chantier est lancé dans le 9e arrondissement de Lyon depuis avril 2025 pour réhabiliter un immeuble du 19e siècle. Avec pour objectif de créer 35 logements étudiants.

Depuis avril 2025, les façades du quai Arloing accueille un chantier important mené par le bailleur social GrandLyon Habitat. L'opération, qui mobilise une quinzaine d'entreprises, envisage de transformer deux bâtiments du 19e siècle, voisins du Conservatoire national de musique, en une résidence sociale de 35 logements étudiants. Coût total annoncé des travaux : 7,6 millions d'euros.

Les travaux quai Arloing ont débuté en avril dernier.

Des studios accessibles aux PMR

Les futurs studios, meublés et équipés, offriront une surface allant de 20 à 30 m2. Parmi les 35 logements, trois seront accessibles pour les personnes en situation de handicap. L'immeuble sera équipé d'un ascenseur, du chauffage collectif au gaz, d'une ventilation, d'un espace commun au rez-de-chaussée ainsi que d'un jardin.

Avant de débuter le chantier, la structure nécessite une purge complète des planchers et des cloisons.

Au-delà des travaux pour rendre les lieux confortables, le projet entend préserver le caractère patrimonial du site. Les escaliers et coursives en pierre seront conservées et les façades à la chaux restaurées. Pour voir le résultat, il faut se munir d'un peu de patience. Le bailleur social espère livrer les premiers logements pour la rentrée universitaire de septembre 2027.