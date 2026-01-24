Météo
brouillard lyon saone en crue
La Saône en crue à Lyon sous le brouillard le 27 décembre 2024. (@NC)

Nuages et temps sec : la météo à Lyon ce samedi

  • par Louise Ginies

    • La météo à Lyon sera nuageuse, mais sans pluie ce samedi 24 janvier. Les températures seront comprises entre 1 et 6°C.

    Les températures se rafraîchissent à Lyon. Après une journée de vendredi marquée par la pluie et des températures particulièrement douces pour la saison, la météo de ce samedi 24 janvier sera plus hivernale.

    Lire aussi : Météo Lyon : "Les 15-16 degrés de janvier sont vraiment anormaux pour la saison"

    Dans la matinée, un épais brouillard recouvrira le ciel, réduisant la visibilité à un kilomètre. Les températures ne dépasseront pas les 1°C, contre 6°C la veille. Cet après-midi en revanche, les nuages l'emporteront mais quelques éclaircies resteront toutefois possibles, rapporte le site Météo-Lyon. Le thermomètre affichera au maximum 6°C, contre 10°C la veille.

    L'humidité fera toutefois rapidement son grand retour, avec des pluies faibles annoncées pour la journée de dimanche.

    météo
    Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche

