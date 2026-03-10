Un mardi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

C'est un mardi mitigé, alternant entre nuages et averses, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 10 mars 2026.

Changement de temps à Lyon. Après plusieurs jours dignes du printemps, ce mardi 10 mars s'annonce mitigé dans toute l'agglomération lyonnaise. Un mardi très nuageux avec des pluies matinales puis un risque d'averses se maintenant jusqu'en fin de journée.

Côté températures il fait 10 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison sous un vent de sud plutôt faible.