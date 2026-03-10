La maire d'Irigny saisit le procureur de la République après un audit évoquant irrégularités, fichiers dégradants et soupçons d’agression couverte. L’ex-maire dénonce une manœuvre politique.



La maire (DVC) d'Irigny Blandine Freyer a récemment saisi le procureur de la République pour des faits portant sur des dysfonctionnements grave au sein de la municipalité. Sans le citer, l'ancien maire (1995-2020) Jean-Luc Da Passano est visé. Celui-ci pourrait porter plainte pour diffamation.

A moins d'une semaine des élections municipales, la maire d'Irigny Blandine Freyer (DVC), candidate à sa propre succession, fait parler d'elle. Selon nos confrères du Progrès, l'élue souhaite rétablir "la vérité" sur la gestion de l'ancienne équipe municipale sans toutefois ne jamais la nommer. Dans un communiqué datant du samedi 7 mars, Blandine Freyer rapporte l'existence "de fichiers utilisant des termes dégradants pour classer des Irignois et des familles demandant un logement social", mais aussi d'une "agression sexuelle sur mineure" dont les faits auraient été couverts pour "ne pas faire de vague". En outre, des irrégularités dans le marché public ont été signalées ainsi que de l'argent public utilisé à des fins personnelles.

A noter que ces accusations proférées par Blandine Freyer s'appuyent sur un audit commandé fin 2025 "sur décision du maire" et réalisé par le cabinet d’avocats Sisyphe. Selon Le Progrès, aucun nom n'est cité mais des éléments laissent présager que la gouvernance de Jean-Luc Da Passano, maire de 1995 à 2020, est visée. Celui-ci a d'ailleurs quitté les rangs de la majorité avant le dernier conseil municipal du 5 février 2026.

Le procureur de la République saisi en vertu de l'article 40

Interrogée par nos confrères, bien qu'ils n'aient pas eu accès à cet audit, Blandine Freyer annonce avoir"décidé de saisir le procureur sur la base de l'article 40". Cet article dispose que "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur." L'élue souhaite "dire la vérité et faire taire les rumeurs." "On parle de non-respect de la dignité humaine, de protection des personnes et d’intégrité de l’argent public."

Cet audit aurait été commandé à la suite d'un changement de directeur général des services. Sa remplaçante découvre alors des dysfonctionnements notamment au sein "des marchés publics et des procédures internes", déballe l'élue. Dans le cadre de l'audit "184 agents qui travaillent à la mairie d’Irigny" ont été interrogés par le cabinet. "Certains ont parlé de faits, d’autres ont apporté des documents. Toutes les personnes interrogées ont signé un texte de confidentialité et le cabinet aussi." dévoile Blandine Freyer. L'élue explique aussi ne vouloir viser personne en particulier, "j’ai reçu un rapport, je n’ai fait que le transmettre. Le procureur de la République dira qui est responsable." Elle nie également tout manoeuvre politique en lien avec les municipales.

Jean Luc Passano pourrait porter plainte pour diffamation

Un avis qui ne semble pas être celui de Jean-Luc Da Passano, l'ancien maire, lui aussi interrogé par Le Progrès. Il souhaite donner suite à cette affaire, et pourrait déclencher une procédure pour diffamation. "Les communications de Madame Freyer mettent clairement le viseur sur lui", note son avocat à nos confrères. Il poursuit en expliquant que l’enquête administrative lancée par la maire Blandine Freyer aurait été décidée par elle seule, alors que "l’engagement budgétaire et le choix du cabinet en charge de l’enquête devraient a minima faire l’objet d’une information des conseillers municipaux, voire d’un vote si le montant du marché dépasse un certain seuil." L'ancien édile dévoile que la maire a annoncé lors du conseil municipal du 10 décembre 2025 une enquête sur le fonctionnement de la Ville. Selon lui, l’enquête a évoqué les mandats précédents, mais il n’a jamais été informé du contenu ni reçu les conclusions, celles-ci étant présentées comme confidentielles.

Néanmoins, ne se sentant pas responsable car actuellement pas cité, Jean-Luc Da Passano dénonce une "manœuvre politique. Je lui disais que son bilan était mauvais. J’avais annoncé mon départ du groupe majoritaire et que je ne la soutiendrai pas. Comme par hasard, elle lance une enquête. J’avais laissé la place à Mme Freyer pour prendre ma retraite. Je ne souhaite pas qu’on me cherche des poux pour masquer sa propre insuffisance" attaque l'ancien maire.