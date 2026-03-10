Lyon : incendie dans un Ehpad du 3e arrondissement, 80 résidents mis à l’abri

Un incendie s’est déclaré tôt mardi matin dans un Ehpad du 3e arrondissement de Lyon. Les résidents ont été évacués à l’intérieur de l’établissement.

Un important dispositif de secours a été déployé mardi 10 mars au matin dans un établissement pour personnes âgées du 3e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, un incendie s’est déclaré vers 6 heures dans l’Ehpad Korian Bellecombe, situé rue Dunoir.

Près de 80 sapeurs-pompiers et une trentaine de véhicules ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Selon les premiers éléments, le feu serait parti d’un local technique situé au sous-sol de l’établissement.

Par mesure de sécurité, environ 80 résidents ont été déplacés vers d’autres espaces du bâtiment, principalement dans les étages supérieurs, le temps de l’intervention. Aucun blessé n’a été signalé. Les opérations de ventilation étaient encore en cours en début de matinée.

Dans un communiqué de presse transmis ce mardi matin, la direction de la clinique Bellecombe confirme que l'incendie est dû à un incident électrique. "Les équipes de la clinique ont immédiatement appliqué les procédures de sécurité et les sapeurs-pompiers ainsi que les équipes de la ville de Lyon sont rapidement intervenus" explique la clinique. Avant de poursuivre : "La continuité des soins est assurée. Les 90 patients de la clinique n’ont pas eu à être évacués. Les petits-déjeuners ont été servis ce matin et le déjeuner est actuellement en cours de préparation. Les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir l’ensemble des installations dans la journée."