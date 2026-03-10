Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orages ce mardi 10 mars 2026.

Après un début du mois de mars particulièrement printanier, la pluie et les orages sont de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mardi 10 mars, Météo France a placé sept départements de la région en vigilance jaune orages.

Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Drôme et de l'Ardèche. Une vigilance qui sera valable ce matin puis de midi à 21h. Localement l'activité orageuse pourrait être intense.

A noter également que l'Ardèche est également en vigilance crues. C'est le seul département de la région à être concerné par ce type de vigilance.