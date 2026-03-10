Actualité
Métro C à Lyon : trafic partiellement interrompu après un incident technique

  • par Vincent Guiraud

    • La ligne C du métro lyonnais est partiellement interrompue ce mardi matin entre Hénon et Cuire en raison d’un incident technique. Des bus relais ont été mis en place pour assurer les déplacements.

    Le trafic est perturbé ce mardi 10 mars sur la ligne C du métro à Lyon. Selon les TCL, la circulation est interrompue depuis 8h25 entre les stations Hénon et Cuire.

    L’incident serait lié à un problème technique sur la ligne aérienne de contact, utilisée pour l’alimentation électrique du métro. Pour permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet, des bus relais ont été déployés entre Croix-Rousse et Cuire.

    Des agents sont également mobilisés pour informer et orienter les usagers. La reprise normale du trafic est estimée aux alentours de 10 heures. Les équipes du réseau indiquent rester mobilisées pour rétablir la circulation dans les meilleurs délais.

