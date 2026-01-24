Neige et avalanche : l'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

Plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune, ce samedi 24 janvier.

Une journée entre neige, verglas et avalanches en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi 24 janvier, plusieurs départements de la région étaient concernés par une vigilance jaune "neige et verglas", qui a rapidement été levée par Météo France. C'est notamment le cas de l'Ain, du Rhône, de la Loire et du Puy-de-Dôme. Dans d'autres départements, en Haute-Loire et dans le Cantal, la vigilance jaune a été maintenue pour la journée.

Autre vigilance qui se maintient en Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement en montagne : les avalanches. Comme depuis plusieurs jours déjà, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernées par une vigilance jaune "avalanches".