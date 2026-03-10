Actualité
photo fournie par Tim Bouzon

Décines-Charpieu : des incendies de véhicules, le candidat RN déplore "un climat d'insécurité"

  • par Romain Balme

    • Par l'intermédiaire d'un communiqué, le candidat RN à la mairie de Décines-Charpieu Tim Bouzon a réagi aux divers incendies de véhicules survenus dans la nuit de dimanche à lundi. Il revendique le droit des habitants "à la sécurité et à la sérénité dans leur quartier."

    A Décines- Charpieu, plusieurs incendies de véhicules ont été observés dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mars. Tim Bouzon, candidat RN aux municipales de la ville a dénoncé "une nouvelle illustration du climat d’insécurité qui s’installe dans la commune." Par l'intermédiaire d'un communiqué publié ce lundi 9 mars, celui qui est actuellement collaborateur parlementaire condamne des "actes de vandalisme, commis par des individus qui agissent en toute impunité, viennent une fois de plus perturber la tranquillité des habitants." Il revendique également le droit des habitants de la commune "à la sécurité et à la sérénité dans leur quartier."

    Plus encore, le candidat s'en prend aux élus en place et déplore "l’échec des politiques menées jusqu’à présent en matière de sécurité", appelant dans le même temps à "un véritable sursaut sécuritaire". L'occasion pour lui de faire un point sur son programme. Tim Bouzon propose de mettre en place "une police municipale renforcée, présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", ainsi que le "déploiement massif de caméras de vidéoprotection" dans le but de prévenir les actes de délinquance et d’identifier leurs auteurs.

    à lire également
    Métro C à Lyon : trafic partiellement interrompu après un incident technique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Décines-Charpieu : des incendies de véhicules, le candidat RN déplore "un climat d'insécurité" 10:00
    Métro C à Lyon : trafic partiellement interrompu après un incident technique 09:30
    Municipales : la CGT passe les candidats au crible sur la culture 09:14
    vélos
    Métropolitaines 2026 : cette association de cyclistes passe au crible les programmes des candidats 08:50
    Subvention non versées à Givors : les écologistes pressent la Région de respecter la décision de justice 08:20
    d'heure en heure
    Municipales : Aulas boucle sa campagne avec un ultime meeting à Lyon 07:55
    orages
    Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:29
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:13
    Nathalie Perrin-Gilbert
    "Les Lyonnais n’ont pas besoin de grands projets pharaoniques", estime Nathalie Perrin-Gilbert 07:00
    Vénissieux : le personnel de la cité scolaire Sembat-Seguin en grève ce lundi 09/03/26
    Lyon : un nouveau restaurant-concept italien s'installe au centre commercial de la Part-Dieu 09/03/26
    Municipales à Lyon : ce proposent les candidats sur le volet social 09/03/26
    "Personne n'a posé une ambition de ce type en France" : À Bron, Bernard défend son climatiseur naturel 09/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut