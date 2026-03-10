Par l'intermédiaire d'un communiqué, le candidat RN à la mairie de Décines-Charpieu Tim Bouzon a réagi aux divers incendies de véhicules survenus dans la nuit de dimanche à lundi. Il revendique le droit des habitants "à la sécurité et à la sérénité dans leur quartier."

A Décines- Charpieu, plusieurs incendies de véhicules ont été observés dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mars. Tim Bouzon, candidat RN aux municipales de la ville a dénoncé "une nouvelle illustration du climat d’insécurité qui s’installe dans la commune." Par l'intermédiaire d'un communiqué publié ce lundi 9 mars, celui qui est actuellement collaborateur parlementaire condamne des "actes de vandalisme, commis par des individus qui agissent en toute impunité, viennent une fois de plus perturber la tranquillité des habitants." Il revendique également le droit des habitants de la commune "à la sécurité et à la sérénité dans leur quartier."

Plus encore, le candidat s'en prend aux élus en place et déplore "l’échec des politiques menées jusqu’à présent en matière de sécurité", appelant dans le même temps à "un véritable sursaut sécuritaire". L'occasion pour lui de faire un point sur son programme. Tim Bouzon propose de mettre en place "une police municipale renforcée, présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", ainsi que le "déploiement massif de caméras de vidéoprotection" dans le but de prévenir les actes de délinquance et d’identifier leurs auteurs.

