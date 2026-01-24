Météo Lyon : "Les 15-16 degrés de janvier sont vraiment anormaux pour la saison"

Romain Weber, météorologue à Lyon Météo, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Les importantes variations de températures observées en ce début d'année 2026 à Lyon interrogent. Entre un épisode de froid début janvier avec des températures négatives et une douceur inhabituelle mi-janvier atteignant 15 à 16 degrés, les Lyonnais ont pu ressentir une amplitude thermique importante en l'espace de quelques jours seulement. Romain Weber, météorologue à Lyon Météo, décrypte ces phénomènes et livre son analyse sur l'évolution du climat lyonnais à l'horizon 2050.

Des variations classiques pour un climat tempéré

Pour le spécialiste, ces écarts de température ne sont pas inquiétants. "C'est assez classique dans notre climat parce qu'on est dans un climat tempéré donc on peut avoir de bonnes variations aussi de température qu'elle soit douce ou plus froide donc il n'y a rien d'anormal pour la saison", explique-t-il. Ces fluctuations s'expliquent par ce que les météorologues appellent des flux méridiens, des masses d'air venant soit du nord soit du sud.

Concernant l'épisode de froid en début d'année, Romain Weber se veut rassurant : malgré des températures entre moins 5 et moins 10 degrés à certains endroits, Lyon n'a pas connu de vague de froid au sens strict du terme. "On peut même pas parler de vagues de froid, il a fait froid mais ça reste un froid plutôt classique pour la saison et surtout par rapport à ce qu'on aurait pu avoir il y a 30 ans", précise le météorologue. Il faut remonter à 2017-2018 pour retrouver des températures aussi froides sur une période comparable.

En revanche, c'est la douceur actuelle qui interpelle davantage le spécialiste. "Il est bien plus logique d'avoir les températures négatives qu'on a eu en début de mois en plein hiver plutôt que d'avoir les 15 à 16 degrés qu'on a eu ces derniers jours qui eux pour le coup sont vraiment anormaux pour la saison", souligne-t-il.

Lyon 2050 : un climat en mutation

Interrogé sur les perspectives climatiques à l'horizon 2050, alors que Lyon est en pleine campagne électorale avec des enjeux environnementaux au cœur des débats, Romain Weber dresse un constat sans appel. "Les températures vont continuer à augmenter donc on va avoir des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus fortes", prévient-il. Le météorologue évoque également des périodes de sécheresse de plus en plus durables et fréquentes, déjà observées lors des derniers étés, ainsi que des hivers qui continueront à se raccourcir avec des gelées de moins en moins fréquentes.

Ces évolutions auront des conséquences directes sur la végétation de la région. Pour Romain Weber, l'urgence est claire : "Il va falloir s'adapter et c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut commencer à le faire et pas attendre la dernière minute".

La retranscription complète de l'émission avec Romain Weber :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on va parler de météo et d'analyse du climat et de la météo avec Romain Weber qui est météorologue à Lyon Météo. Bonjour Romain Weber, merci d'être connecté avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet, comment vous expliquez d'un point de vue météorologique la succession rapide d'un épisode de froid qu'on a eu aux alentours de début janvier puis, je ne suis pas météorologue moi mais d'une sensation de chaud plus au milieu du mois. Est-ce que c'est habituel pour un mois de janvier ?

Bonjour, alors oui c'est habituel pour un mois de janvier, on a de bonnes variations de température, on a ce qu'on appelle des flux méridiens qui viennent soit du nord soit du sud donc on a de grosses différences de masses d'air. On était concerné par un flux de nord à nord-est au début du mois de janvier ce qui a donné des températures négatives sur une bonne partie de la région et là on est depuis quelques jours dans un flux de sud donc avec des températures vraiment très douces pour la saison. On a de grosses variations donc c'est assez classique dans notre climat parce qu'on est dans un climat tempéré donc on peut avoir de bonnes variations aussi de température qu'elle soit douce ou plus froide donc il n'y a rien d'anormal pour la saison.

D'accord, est-ce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu une amplitude assez forte tout de même passant effectivement vous l'avez dit de température négative à je crois 15 degrés en à peine 3-4 jours. Pour vous donc pas d'inquiétude par rapport au climat lyonnais, c'est assez classique.

Oui c'est assez classique, on a l'habitude sur le lyonnais d'avoir des différences entre le vent du nord qui apporte du froid et le vent du sud qui apporte de la douceur. Il est bien plus logique d'ailleurs d'avoir les températures négatives qu'on a eu en début de mois en plein hiver plutôt que d'avoir les 15 à 16 degrés qu'on a eu ces derniers jours qui eux pour le coup sont vraiment anormaux pour la saison.

Du froid, certains ont parlé de vagues de froid je crois que c'est un terme qui est assez encadré qui a une définition assez précise. Est-ce qu'on a vécu une vague de froid à Lyon en début d'année 2026 ?

Alors nous n'avons pas vécu de vagues de froid sur le lyonnais en début de 2026, la France non plus d'ailleurs. Il y a uniquement vraiment le nord-est de la France, le grand est de la France on va dire qui sont dans les critères de vagues de froid mais à Lyon on ne peut pas parler de vagues de froid. Il a fait froid mais ça reste un froid plutôt classique pour la saison et surtout par rapport à ce qu'on aurait pu avoir il y a 30 ans.

Oui alors j'allais vous demander s'il y a eu des records localement. Je crois qu'il y a eu quand même des moins 5, moins 10 à certains endroits dans le Rhône ou dans la métropole de Lyon de manière assez large. Est-ce que si on regarde peut-être pas les trente dernières années puisque vous l'avez dit entre 45 et 2000 il y a eu effectivement des pics de froid bien plus importants mais à l'échelle au moins du 21e siècle est-ce que cet épisode de froid a été plus important au regard des précédents hivers ? Je pense aussi à l'hiver 2024, j'ai l'impression qu'il était un peu plus chaud mais peut-être est-ce une impression ?

Alors on est très très loin des records entre moins 5 et moins 10 degrés, on est vraiment très très loin des records. Il faut remonter à 2017-2018 pour retrouver des températures aussi froides sur une aussi longue période donc ça remonte quand même à quelques années. Après les derniers hivers qu'on a eu à Lyon, on peut même pas parler d'hiver puisqu'il n'a absolument pas fait froid, on n'a même pas eu de neige. Donc sur les derniers hivers, au moins les deux derniers, c'était pas difficile d'avoir plus froid que ce qu'on a eu. Mais il faut remonter en 2017-2018 pour avoir des températures à peu près de la même quantité de froid et après la vraie vague de froid qui reste c'est 2012, février 2012 donc là qui commence vraiment à remonter.

Vous dites que les hivers précédents il n'y a pas eu d'hiver vraiment, je me permets d'aller un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qui caractérise un hiver lyonnais j'allais dire ? Comment vous dites il n'y a pas eu d'hiver ? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre, un hiver c'est la neige à un moment, c'est une des conditions ?

Alors il n'y a pas forcément de conditions mais on va dire que l'année dernière par exemple on a eu vraiment deux semaines de froid sur les trois mois d'hiver entre Noël et le jour de l'an, c'est vraiment la période où on a eu du froid et c'était du froid de basse couche c'est-à-dire qu'il faisait froid en plaine sous le brouillard givrant alors qu'en montagne il faisait grand soleil avec de la douceur. Donc c'est même pas une vraie masse d'air froide qui arrivait sur la région, c'est vraiment du froid par manque d'ensoleillement et par absence de vent qui s'accumule en fond de vallée donc sur la plaine lyonnaise. On peut même pas parler vraiment de froid hivernal l'année dernière et même l'année d'avant. La seule neige qu'on a pu observer c'était de la neige de pollution. Cette année on va dire qu'on retrouve déjà deux épisodes neigeux même s'ils sont assez faibles et on a vraiment eu du vrai froid, ce sont des masses d'air froide qui arrivent vraiment du nord et du nord-est qui envahissent une bonne partie du pays donc il faisait aussi froid en montagne qu'en plaine.

Très bien, j'ai une dernière question qui va sur un autre sujet. On est en campagne électorale à Lyon pour la municipalité et la métropole de Lyon. Les enjeux environnementaux et climatiques sont souvent invoqués pour justifier des mesures et des propositions notamment sur les transports mais aussi sur le chauffage. Il y a beaucoup de sujets mais simplement pour nous actualiser un petit peu, Lyon 2050 que disent les dernières études ? Est-ce que vous avez des pistes ou des choses qui pourraient nous éclairer sur à quoi pourrait ressembler la météo en 2050 sur le territoire lyonnais ?

Alors on pourra pas dire comment sera la météo en 2050 sur le climat lyonnais mais tout ce qu'on sait c'est que les températures vont continuer à augmenter. Donc on va avoir des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus fortes. On va avoir des périodes de sécheresse aussi de plus en plus durables et de plus en plus fréquentes, on les observe déjà sur les derniers étés. Et on va avoir des hivers qui vont continuer à se raccourcir et avoir des gelées de moins en moins fréquentes. Donc tout ça va amener un changement de la végétation sur la région, notre climat va continuer à évoluer et il va falloir s'adapter et c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut commencer à le faire et pas attendre la dernière minute.

Très bien merci beaucoup, on vous a entendu. Merci beaucoup Romain Weber d'avoir été connecté avec nous. C'est la fin des six minutes chrono, merci quant à vous d'avoir été connecté et d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur la météo lyonnaise sur le site lyoncapitale.fr, je vous dis à très bientôt.