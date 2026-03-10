Actualité
vélos
@Antoine Merlet

Métropolitaines 2026 : cette association de cyclistes passe au crible les programmes des candidats

  • par V.G.
  • 1 Commentaire

    • À l’approche des élections métropolitaines, l’association lyonnaise La Ville à Vélo a analysé les propositions des différentes listes en matière de politique cyclable. Deux programmes se démarquent selon elle.

    Alors que le vélo a connu une forte progression ces dernières années dans la métropole de Lyon, l’association La Ville à Vélo a examiné les programmes des candidats aux élections métropolitaines de 2026. Objectif : évaluer les engagements en faveur des déplacements à vélo, compétence relevant principalement de la Métropole.

    A lire aussi : Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses mesures pour la pratique du vélo

    Selon l’association, le programme porté par Bruno Bernard, président sotant à la tête d’une alliance de gauche et écologiste, apparaît comme le plus ambitieux. Il prévoit notamment de poursuivre le développement des "Voies lyonnaises", grand réseau cyclable structurant lancé durant le mandat précédent.

    La liste conduite par Florestan Groult est également saluée pour la place accordée au vélo, avec notamment l’idée d’une rocade cyclable et des mesures ciblées pour faciliter la pratique chez certains publics comme les seniors, les femmes ou les personnes aux revenus modestes. L’association juge en revanche les propositions de Véronique Sarselli intéressantes mais insuffisamment détaillées, tandis que celles du Rassemblement National, représenté par Tiffany Joncour, sont jugées défavorables au développement du vélo.

    A lire aussi : Comment Lyon est devenu un bastion du vélo 

    Certaines listes n’ont enfin pas répondu à l’association. "La Ville à Vélo aurait aimé voir tous les programmes électoraux s'approprier le sujet — sans l’instrumentaliser — car le vélo s’impose désormais comme un mode de transport à part entière dans les mobilités lyonnaises" conclut l'association dans son communiqué.

    à lire également
    Municipales : la CGT passe les candidats au crible sur la culture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales : la CGT passe les candidats au crible sur la culture 09:14
    vélos
    Métropolitaines 2026 : cette association de cyclistes passe au crible les programmes des candidats 08:50
    Subvention non versées à Givors : les écologistes pressent la Région de respecter la décision de justice 08:20
    Municipales : Aulas boucle sa campagne avec un ultime meeting à Lyon 07:55
    orages
    Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:29
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:13
    Nathalie Perrin-Gilbert
    "Les Lyonnais n’ont pas besoin de grands projets pharaoniques", estime Nathalie Perrin-Gilbert 07:00
    Vénissieux : le personnel de la cité scolaire Sembat-Seguin en grève ce lundi 09/03/26
    Lyon : un nouveau restaurant-concept italien s'installe au centre commercial de la Part-Dieu 09/03/26
    Municipales à Lyon : ce proposent les candidats sur le volet social 09/03/26
    "Personne n'a posé une ambition de ce type en France" : À Bron, Bernard défend son climatiseur naturel 09/03/26
    À Lyon, le projet des Terrasses de la Presqu'île devrait (enfin) voir le jour cet été 09/03/26
    Lyon : l'EFS organise une grande collecte de sang au Palais de la Bourse 09/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut