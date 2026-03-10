À l’approche des élections métropolitaines, l’association lyonnaise La Ville à Vélo a analysé les propositions des différentes listes en matière de politique cyclable. Deux programmes se démarquent selon elle.

Alors que le vélo a connu une forte progression ces dernières années dans la métropole de Lyon, l’association La Ville à Vélo a examiné les programmes des candidats aux élections métropolitaines de 2026. Objectif : évaluer les engagements en faveur des déplacements à vélo, compétence relevant principalement de la Métropole.

Selon l’association, le programme porté par Bruno Bernard, président sotant à la tête d’une alliance de gauche et écologiste, apparaît comme le plus ambitieux. Il prévoit notamment de poursuivre le développement des "Voies lyonnaises", grand réseau cyclable structurant lancé durant le mandat précédent.

La liste conduite par Florestan Groult est également saluée pour la place accordée au vélo, avec notamment l’idée d’une rocade cyclable et des mesures ciblées pour faciliter la pratique chez certains publics comme les seniors, les femmes ou les personnes aux revenus modestes. L’association juge en revanche les propositions de Véronique Sarselli intéressantes mais insuffisamment détaillées, tandis que celles du Rassemblement National, représenté par Tiffany Joncour, sont jugées défavorables au développement du vélo.

Certaines listes n’ont enfin pas répondu à l’association. "La Ville à Vélo aurait aimé voir tous les programmes électoraux s'approprier le sujet — sans l’instrumentaliser — car le vélo s’impose désormais comme un mode de transport à part entière dans les mobilités lyonnaises" conclut l'association dans son communiqué.