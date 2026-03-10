La cuisine, nouveau loisir roi des Lyonnais : +228 % en un an

Plus de 1 000 Lyonnais en cuisine en janvier 2026. La métropole lyonnaise est devenue l'épicentre d'un phénomène qui redessine les loisirs des Français.

Plus de 1 000 Lyonnais ont suivi un atelier de cuisine en janvier 2026. Rien qu'en un mois. C'est le signe le plus récent d'une lame de fond qui a transformé, en l'espace de deux ans, la manière dont les habitants de la métropole occupent leur temps libre.

Les chiffres de Wecandoo, plateforme spécialisée dans les ateliers artisanaux, sont vertigineux : en 2025, le nombre de participants à des cours de cuisine a bondi de +228 % à Lyon et sa métropole, pour atteindre 5 575 personnes sur l'année, un record depuis la création de la plateforme en 2017. La dynamique se poursuit en 2026 avec une hausse de 40 % sur janvier par rapport à l'année précédente.

Ce phénomène dépasse la simple passion pour les fourneaux. Faire ses pâtes fraîches un samedi, s'initier au pâté en croûte avec un artisan charcutier ou composer un menu gastronomique aux côtés d'un chef : ce qui relevait hier du cours de cuisine occasionnel s'impose aujourd'hui comme une véritable sortie culturelle. Selon un sondage OpinionWay de juillet 2024, la cuisine et la pâtisserie arrivent désormais à égalité avec les activités numériques (jeux vidéo, internet, télévision) en tête des loisirs les plus pratiqués, avec 61 % des Français concernés. Plus révélateur encore : d'après le Baromètre Foire de Paris x L'ObSoCo de janvier 2026, 93 % des Français se disent intéressés à passer du temps avec un artisan pour découvrir son métier, la gastronomie arrivant en tête de leurs envies.

Lyon, terrain fertile

La capitale des Gaules n'est pas étrangère à cet engouement. Ville de gastronomie par nature et par réputation, elle concentre aujourd'hui une centaine d'ateliers culinaires proposés par des artisans et chefs locaux : réaliser une tarte pâtissière avec une pâtissière de quartier, cuisiner un ramen avec une cheffe d'origine chinoise, ou composer un menu de saison avec une fromagère. Des expériences accessibles à tous les niveaux et tous les budgets, qui replacent le savoir-faire au cœur du loisir. À l'échelle nationale, la tendance est tout aussi nette : +236 % de participants aux ateliers de cuisine en France en 2025, soit 47 000 personnes contre 14 000 l'année précédente. Lyon, manifestement, n'est pas une exception — elle est plutôt un laboratoire.