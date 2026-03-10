Ce dimanche 8 mars, un étudiant a vécu une situation pour le moins effrayante.

Les faits se sont déroulés ce dimanche 8 mars aux alentours de 8 h 30. Selon les informations du Progrès, un étudiant de 22 ans est assis sur la ligne de tramway T4 en direction de l'hôpital Feyzin-Vénissieux lorsqu'un individu monte dans le wagon au niveau de l'arrêt manufacture Montluc. Scrollant sur son téléphone, l'étudiant ne le regarde pas jusqu'au moment où il lève la tête et aperçoit l'homme en face de lui, qui relève son tee-shirt laissant apparaître un couteau. Selon l'étudiant, le suspect est âgé d'une vingtaine d'années et portait "un jogging, des sandales et des bandages aux pieds". Plus encore, celui-ci porterait "un boitier noir à la cheville" laissant penser à un bracelet électronique.

Lire aussi : TCL : de nouveaux aménagements pour "accompagner les nouveaux usages"

L'étudiant ne souhaite plus "remonter dans le T4"

Terrifié, l'étudiant tente de fuir à l'autre bout du tramway, lors du stop à l'arrêt Jet d'Eau et prévient la police. En ligne, l'opératrice lui pose des questions, tandis que l'individu suspect continue de "regarder droit dans les yeux" l'étudiant, avant de venir s'asseoir à côté de lui, en manipulant la crosse de son couteau. Paniqué par les évènements, le jeune homme de 22 ans change à nouveau de place. La policière lui demande alors la position du suspect, ce à quoi il n'est pas en mesure de répondre. La communication se coupe ensuite.

Pourtant, l'affaire ne s'arrête pas là puisque l'individu revient s'asseoir à ses côtés, caressant la lame de son outil "de 7 à 10 centimètres". Heureusement, après ces évènements, le suspect descend à l'arrêt Croizat-Paul Bert. Le jeune étudiant se dit soulagé, mais marqué.