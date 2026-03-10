La maire du 1er arrondissement de Lyon, Yasmine Bouagga, le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet et le vice-président sortant au logement, Renaud Payre. (@NC)

Candidat à sa réélection, le maire sortant de Lyon a de nouveau réaffirmé que "personne ne désencadrera les loyers".

Accompagné de représentant de l’association Bail 69 et de la fondation pour le logement, le maire écologiste sortant de Lyon, Grégory Doucet a réaffirmé ce lundi sa volonté de maintenir et de renforcer l’encadrement des loyers. Un mesure jugée "efficace et populaire" par Manuel Domergue, de la fondation pour le logement.

"Personne ne devrait hésiter ou tourner autour du pot. C’est une mesure qui fonctionne et que les Lyonnais attendent" a déclaré l’élu écologiste, accompagné du "Monsieur logement" de la métropole de Lyon, Renaud Payre. Directeur de campagne de Bruno Bernard, le vice-président au logement a indiqué son souhait d’étendre l’encadrement des loyers à la première couronne de agglomération lyonnaise, notamment autour de lignes de métro.

"Nous continuerons à nous battre pour que l'encadrement des loyers continue à être appliqué au-delà de 2026"

Le cadre légal permettant la mise en place du dispositif doit cependant être prolongé puisque la loi permettant ce qui n'est aujourd'hui qu'une expérimentation doit prendre fin à la rentrée 2026. "À Lyon, les habitants doivent savoir que nous continuerons à nous battre pour que l'encadrement des loyers continue à être appliqué au-delà de 2026", a lancé Grégory Doucet. De concert avec la Métropole, l'objectif est aussi de parvenir à un meilleur encadrement des compléments de loyer, aujourd'hui à la discrétion des agences et propriétaires et contestables dans un bref délai de trois mois.

"Nous n'avons jamais vendu l'impossible. L'encadrement des loyers n'est pas une réponse à toutes les problématiques de la crise du logement. Mais il permet, contrairement à ce que disent certains, de contenir la hausse du prix du logement", a rappelé Renaud Payre. Pour rappel, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli souhaitent de leur côté désencadrer les loyers et créer par "une charte de modération".

Les études sur l'efficacité de l'encadrement des loyers livrent des conclusions globalement favorables au dispositif, même si le débat scientifique n'est pas totalement clos. La plus solide d'entre elles, publiée en juin 2025 par l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) et le Centre d'économie Cesaer, conclut que le dispositif a permis de réduire la hausse des loyers de 5,2% en moyenne à Paris, Lyon, Lille, Villeurbanne, Bordeaux et Montpellier, soit une économie d'environ 1 000 euros par an pour un locataire parisien.

Les études sérieuses tendent à crédibiliser le dispositif

L'étude souligne que l'impact s'accentue avec le temps et que la suppression du dispositif a provoqué des hausses brutales chez certains voisins européens, comme en Allemagne où les loyers berlinois ont bondi de 8 à 12% après l'annulation d'un mécanisme similaire.

Une étude concurrente, publiée en novembre 2025 par l'observatoire privé Clameur — proche de syndicats de propriétaires — affirme au contraire que le dispositif n'a eu "aucun effet" sur les loyers à Lyon et Lille. Ses conclusions méthodologiques sont toutefois contestées par les chercheurs de l'Apur, qui pointent des lacunes dans le groupe de contrôle utilisé.

Sur la question de l'offre locative, plusieurs travaux, dont un rapport parlementaire transpartisan de septembre 2025, concluent que la baisse du nombre de logements disponibles à la location touche aussi bien les villes soumises à l'encadrement que les autres, et s'explique avant tout par des facteurs macroéconomiques comme la hausse des taux d'intérêt.

