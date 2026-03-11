Municipales : à Villeurbanne, Van Styvendael veut renforcer la lutte contre les discriminations

À l’approche des élections municipales, la liste menée par le maire sortant Cédric Van Styvendael présente une série de mesures pour renforcer l’égalité et lutter contre les discriminations à Villeurbanne.

La lutte contre les discriminations figure parmi les axes majeurs du programme de la liste "Engagés pour Villeurbanne" menée par le maire sortant Cédric Van Styvendael. Dans un hypothétique deuxième mandat, l’équipe municipale souhaite franchir "une nouvelle étape" en s’attaquant au caractère systémique des inégalités et en intégrant davantage la notion d’intersectionnalité dans les politiques publiques.

A lire aussi : Municipales à Villeurbanne : les colistières de Cédric Van Styvendael se mobilisent pour les femmes

Dans un communiqué publié ce mardi 10 mars, la liste rappelle plusieurs actions déjà mises en place durant le mandat, comme l’Observatoire villeurbannais des discriminations, la création d’une permanence pour les femmes victimes de violences au commissariat ou encore des permanences dédiées aux questions LGBTQIA+ en partenariat avec le Centre LGBTI+ de Lyon. La municipalité met aussi en avant l’accessibilité accrue des équipements publics, dont 90 % seraient désormais adaptés.

Pour le prochain mandat, la liste propose de nouvelles mesures. Parmi elles, un plan d’aménagement urbain plus inclusif avec des trottoirs élargis, des traversées sécurisées et des équipements publics pensés pour tous les publics. Le programme prévoit également des dispositifs de solidarité renforcés, comme la gratuité de certaines activités pour les familles modestes, la création d’un centre de santé sans dépassement d’honoraires ou encore l’ouverture de douches publiques dans chaque quartier.

A lire aussi : Municipales : A Villeurbanne, "Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances de réussir" selon Cédric Van Styvendael

La liste propose enfin la création d’une "Maison de l’égalité", destinée à accompagner les victimes de discriminations et à coordonner les actions des associations et des services municipaux. Une évaluation régulière des politiques publiques en matière d’égalité est également annoncée.