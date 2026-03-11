Dans une interview accordée à nos confrères d'Actu Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, candidate pour les municipales à Lyon, a défendu son programme et évoqué le duel qui s'annonce entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet.

À quatre jours du premier tour des municipales, Nathalie Perrin-Gilbert s'est exprimée une dernière fois chez nos confrères d'Actu Lyon. La candidate divers gauche à la mairie de Lyon en a profité pour défendre son programme mais également pour évoquer le duel annoncé dans les urnes entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet.

Si elle se dit sereine et confiante à l'approche de l'échéance, Nathalie Perrin-Gilbert veut "incarner une union de la gauche citoyenne" à Lyon. Défendant l'encadrement des loyers, NPG a réaffirmé sa volonté d'organiser "de grands états généraux du logement à Lyon, en réunissant tous les acteurs".

Celle qui est créditée de moins de 10% des votes dans les différents sondages parus ces dernières semaines à Lyon, a réaffirmé sa volonté de tout faire pour ne pas "que la droite récupère la ville de Lyon." "Le soir du premier tour, nous regarderons d’abord les résultats avec mes colistiers et nous analyserons la situation politique" explique NPG, évoquant une possible alliance avec d'autres listes de gauche. "Tout dépendra aussi de l’existence ou non de bases programmatiques communes avec d’autres forces de gauche ou progressistes. Si nous pouvons nous retrouver sur des propositions concrètes, alors la discussion sera possible. S’il n’y a pas de base programmatique commune, nous en tirerons les conséquences" a poursuivi l'ancienne adjointe à la culture.

"Les écologistes et Grégory Doucet ont créé aujourd'hui le phénomène Aulas"

Evoquant également Jean-Michel Aulas, qu'elle "a du mal à imaginer maire de Lyon", Nathalie Perrin-Gilbert estime que l'ancien président de l'OL, soutenu par la droite et le centre, "pourrait se lasser assez vite en découvrant que le maire n'a pas tous les pouvoirs et qu'il doit respecter un certain nombre de règles". "Je ne serais pas surprise qu'il quitte ses fonctions avant la fin du mandat" prophétise même la candidate.

Estimant même que "les écologistes et Grégory Doucet ont créé aujourd'hui le phénomène Aulas", Nathalie Perrin-Gilbert appelle le maire actuel de Lyon "à la raison". "Je pense qu'il ne faut pas persister dans ce phénomène" conclut-elle.