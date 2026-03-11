Lyon : retrouvé inanimé à un arrêt de tramway, un avocat décède sept jours plus tard

Un avocat lyonnais est décédé une semaine après avoir été retrouvé inanimé à un arrêt de tramway du 6e arrondissement.

L'avocat retrouvé inanimé à un arrêt de tramway dans le 6e arrondissement de Lyon le 1er mars au soir est décédé dimanche 8 mars. Selon nos confrères du Progrès, un examen voire une autopsie devrait être réalisée, mais l'hypothèse d'un meurtre serait exclue.

Âgé d'une quarantaine d'années, un avait été retrouvé assis sur un banc à l'areêt Thiers-Lafayette vers 21 heures. Les secours étaient parvenus à le réanimer alors qu'il se trouvait en arrêt cardiorespiratoire.