Actualité
C’est le laboratoire Pourquery à Lyon qui a été victime d’un braquage à l’explosif ce jeudi 30 octobre. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A Lyon, deux hommes jugés pour l'enlèvement d'un chef d'entreprise

  • par Romain Balme

    • A Lyon, deux individus seront jugés jeudi et vendredi pour avoir enlevé et séquestré le gérant des laboratoires Pourquery. Celui-ci transportait 10 kilos d'or achetés en Italie.

    L'affaire débute le 15 décembre 2022. Le gérant des laboratoires Pourquery transporte 10 kilos d'or acheté en Italie pour une valeur de 550 000 euros, dans un contexte où le laboratoire spécialisé en métaux précieux fonctionne à flux tendu.

    Selon Le Progrès, le gérant est attaqué dans le parking de sa résidence vers 7 h 45 par deux individus armés, à qui il remet la précieuse marchandise. L'homme d'affaires est ensuite enlevé et les malfrats demandent une rançon : les réserves d'or stockées dans les laboratoires Pourquery. Il missionne alors son frère pour aller chercher les stocks, alors qu'il est ligoté dans un utilitaire conduit par un troisième homme.

    La rançon abandonnée

    Pourtant, au même moment une alarme silencieuse se déclenche dans les laboratoires, provoquant l'intervention des forces de l'ordre. Effrayés, les criminels renoncent à la rançon. Ils libèrent ensuite le gérant de l'entreprise sur un chemin de Saint-Foy-Lès-Lyon, après l'avoir aspergé d'ammoniaque pour couvrir des potentielles traces d'ADN.

    Alors qu'une enquête est lancée, les malfaiteurs peinent à être identifiés et les 10 kilos d'or n'ont jamais été retrouvés. Seuls deux hommes ont été mis en examen pour vol en bande organisée, enlèvement et séquestration et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Cette semaine, ces deux individus seront jugés au tribunal correctionnel de Lyon. Le premier reconnaît avoir effectué des repérages et fourni des téléphones, ajoutant qu'il ignorait la nature de l'opération. Le second conteste toute implication dans l’enlèvement et la séquestration.

    A noter que les laboratoires Pourquery, ont également subi une attaque d'envergure à l'explosif en octobre dernier.

