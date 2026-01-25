Une météo humide et des pluies faibles ce dimanche à Lyon

Ce dimanche 25 janvier sera marqué par une météo humide, avec des pluies faibles pouvant survenir dans l'après-midi et en début de soirée.

Après le brouillard et le froid de samedi, l'humidité et la pluie sont de retour ce dimanche 25 janvier. Après quelques éclaircies possibles dans la matinée malgré la domination des nuages, la météo de l'après-midi sera marqué par des pluies fines ou de la bruine par intermittence, faisant du parapluie un accessoire nécessaire.

Les températures seront toutefois légèrement plus douces que la veille, en moyenne trois degrés au-dessus des normales de saison, avec une pointe à 10°C dans l'après-midi.

Un front pluvieux fera ensuite son retour la semaine prochaine, avec quelques flocons possibles jeudi dans la matinée, selon le site Météo-Lyon.