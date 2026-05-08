Actualité
Commémoration du 8 mai 1945 (CM)

En images. Revivez la commémoration du 8 mai 1945 à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La 81e commémoration du 8 mai 1945 s'est tenue ce vendredi matin à Lyon. Une cérémonie marquant aussi le 400e anniversaire de la Marine nationale.

    Élus et citoyens étaient réunis ce vendredi matin au parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour la traditionnelle commémoration du 8 mai 1945, date marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, la Marine nationale était à l’honneur, à l’occasion de son 400e anniversaire.

    Commémoration du 8 mai 1945 (CM)

    "Le temps n’abolit jamais les crimes."

    Plusieurs prises de parole ont rythmé la matinée. À commencer par celle de Daniel Perez, président du Comité départemental de liaison des associations d’anciens combattants, qui a tenu à souligner que la paix gagnée il y a 81 ans "devient extrêmement fragile", et appelant dans le même temps à se souvenir "des sacrifices d’hier pour bâtir nos espérances de demain."

    Daniel Perez, président du Comité départemental de liaison des associations d’anciens combattants. (CM)

    De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a rappelé que la "tâche immense" de relever la République "n’autorise aucune simplification." "Nous savons que la victoire n’est pas immédiatement synonyme de paix (…) et n’efface pas toutes les contradictions de l’Histoire." L'édile lyonnais a par ailleurs plaidé à "établir les faits" et "à rendre la justice", martelant que "le temps n’abolit jamais les crimes." Et d’ajouter : "Un pays honore ses morts aussi par la vérité qu’il doit à ses vivants. Par cette vérité qu’il accepte de regarder en face."

    "Cet anniversaire rappelle qu’un pays tient moins par ses seuls éclats, que par la durée d’un engagement, l’endurance, la discipline, la constance des devoirs. À travers la Marine nationale, je veux saluer l’ensemble de nos armées, et associer à cet hommage les militaires morts pour la France en opérations extérieures. La République leur doit une reconnaissance entière. Je sais les Lyonnaises et les Lyonnais attachés à ce moment de respect", a ainsi conclu Grégory Doucet.

    Commémoration du 8 mai 1945 (CM)
    Véronique Sarselli (à gauche), Grégory Doucet, et Fabienne Buccio (à droite) (CM)

    Les élèves du collège Louis Querbes de Vourles ont ensuite chanté "Sans peur sur les océans", accompagnés par des musiques militaires. Pour l’occasion, 32 sonneurs du Bagad Lann-Bihoué avaient fait le déplacement jusqu’à Lyon.

    Commémoration du 8 mai 1945 (CM)
    Commémoration du 8 mai 1945 (CM)
    Commémoration du 8 mai 1945 (CM)
    à lire également
    Vaulx-en-Velin : un jeune de 16 ans interpellé après avoir poignardé sa mère

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En images. Revivez la commémoration du 8 mai 1945 à Lyon 17:45
    Vaulx-en-Velin : un jeune de 16 ans interpellé après avoir poignardé sa mère 17:14
    Article payant Les universités lyonnaises au bord de la rupture financière 17:10
    Crédit - Association Action Justice Climat.
    "Position problématique sur la désobéissance civile" : une association attaque la préfecture du Rhône en justice 16:30
    un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
    Rhône : à 21 ans, elle écope de 9 mois de prison avec sursis pour avoir livré de la drogue 15:57
    d'heure en heure
    Le champ captant de Crépieux-Charmy où s’effectuent des prélèvements de l’eau potable © Thierry Fournier / Métropole de Lyon
    Article payant Eau du Grand Lyon : une eau conforme et des questions en suspens 15:15
    Vaulx-en-Velin
    Article payant La bascule LFI de Vaulx-en-Velin et Vénissieux 14:38
    En janvier dernier, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.
    Article payant TFA : ce polluant omniprésent encore hors des radars de la loi 14:04
    2 albums photos des archives de Jean Levy ainsi que les représentants de l'association FFDJF, de la région, de la métropole et des archives départementales et métropolitaines
    "L’oubli ne sera pas vainqueur" : les archives de Jean Levy, rescapé de la Shoah, transférées à Lyon 13:30
    Article payant L’usine de Ternay, pionnière dans la guerre contre les PFAS 12:30
    Vénissieux
    Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Saint-Fons : LFI et le fait religieux 12:22
    Vaulx-en-Velin
    Article payant La bascule LFI de Vaulx-en-Velin et Vénissieux 11:50
    Les policiers de Vénissieux lors de la marche pour Nahel - 8 juillet 2023
    18 individus interpellés et 1,8 kilo de drogues saisi lors d'une opération de sécurisation à Vénissieux 11:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut