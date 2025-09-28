Du soleil attendu ce dimanche

Bien que la matinée risque d'être brumeuse et fraîche, de belles éclaircies sont attendues dans l'après-midi ce dimanche 28 septembre.

La grisaille automnale. C'est ce qui est attendu pour ce dimanche 28 septembre dans la matinée, avec du brouillard et des températures fraiches, allant de 7 a 12 degrés. Mais aucune précipitation n'est à prévoir.

L'après-midi, les nuages devraient se disperser pour laisser place à de belles éclaircies. Le mercure montera jusqu'à 20 degrés, offrant un peu de douceur à quelques jours du mois d'octobre.

Le ciel se chargera de nouveau dans la soirée, et les températures baisseront jusqu'à 11 degrés dans la nuit. Le début de la semaine s'annonce quant à elle toujours fraîche mais ensoleillée, avec des températures autour de 18 et 19 degrés du lundi au mercredi après-midi.