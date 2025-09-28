Météo
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil attendu ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • Bien que la matinée risque d'être brumeuse et fraîche, de belles éclaircies sont attendues dans l'après-midi ce dimanche 28 septembre.

    La grisaille automnale. C'est ce qui est attendu pour ce dimanche 28 septembre dans la matinée, avec du brouillard et des températures fraiches, allant de 7 a 12 degrés. Mais aucune précipitation n'est à prévoir.

    L'après-midi, les nuages devraient se disperser pour laisser place à de belles éclaircies. Le mercure montera jusqu'à 20 degrés, offrant un peu de douceur à quelques jours du mois d'octobre.

    Le ciel se chargera de nouveau dans la soirée, et les températures baisseront jusqu'à 11 degrés dans la nuit. Le début de la semaine s'annonce quant à elle toujours fraîche mais ensoleillée, avec des températures autour de 18 et 19 degrés du lundi au mercredi après-midi.

    à lire également
    métro TCL
    Ivre, un homme tente de jeter un passager sur les rails du métro à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vélos / Inauguration 1km Voies Lyonnaises
    Article payant Lyon à l’heure du défi  de la régulation des cyclistes 08:40
    Lyon soleil
    Du soleil attendu ce dimanche 08:30
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Article payant Bruno Bernard : “Le modèle lyonnais fonctionne toujours aussi bien” 08:30
    Neuville-sur-Saône est accessible par la gare TER d’Albigny de l’autre côté de la Saône. De là, il faut compter seulement 11 minutes pour arriver à la gare de la Part-Dieu
    Article payant Dans le Val de Saône, la droite s’unit pour faire barrage aux écologistes 08:03
    Article payant Quelles (autres) solutions pour faire sauter le bouchon de Fourvière ? 07:45
    d'heure en heure
    Article payant Les écologistes veulent-ils vraiment faire sauter le bouchon de Fourvière ? 07:30
    Sorj Chalandon
    “Faire la paix, c’est s’asseoir avec le salaud en face” 07:00
    Université : Lyon 2 est mort ce soir ? 27/09/25
    Le lac Léman est la plus grande réserve d’eau douce d’Europe. Le président Emmanuel Macron a programmé une visite en Suisse en novembre. Annoncera-t-il une nouvelle gouvernance pour le lac léman si stratégique ? © Chiem Seherin / Pixabay
    Des substances chimiques contaminent le lac Léman, mais l'eau reste buvable 27/09/25
    métro TCL
    Ivre, un homme tente de jeter un passager sur les rails du métro à Lyon 27/09/25
    Le festival Agir à Lyon, dédié à l'écologie, revient ce dimanche 27/09/25
    pompier camion faits-divers
    Près de Lyon, deux personnes âgées fauchées par un camion 27/09/25
    Saison culturelle à Vénissieux : des récits et des images 27/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut