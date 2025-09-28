Actualité
bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)
Bruno Bernard : “Le modèle lyonnais fonctionne toujours aussi bien”

  • par Paul Terra

    • Pas encore candidat à un deuxième mandat à la présidence de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard porte un regard positif sur son bilan et estime avoir lancé la transition écologique du territoire. Il met aussi en avant des résultats sur l’économie dans la continuité des mandats de Gérard Collomb. Alors que la droite, emmenée par Jean-Michel Aulas à Lyon, menace les écologistes, le président de la Métropole hausse le ton et dénonce une montée du populisme.

    Lyon Capitale : Après cinq ans de mandat et à quelques mois des prochaines élections métropolitaines, quel bilan faites-vous ? Estimez-vous avoir pu réaliser ce que vous aviez promis en 2020 ?

    Bruno Bernard : La Métropole de Lyon est une collectivité qui a une exceptionnelle capacité à agir avec des compétences multiples, une légitimité forte issue du suffrage direct, une puissance financière et des agents d’une très grande compétence. Durant ce mandat, on a multiplié et géré les crises : Covid pendant le premier tiers du mandat, puis la crise énergétique, celle des finances publiques et les conséquences de la dissolution qui a créé un climat très particulier dans le pays. Dans ce contexte, quand je vois tout ce qui a été fait, on peut dire que le mandat a été plein notamment autour de deux axes principaux. Sur les politiques sociales, nous avons profité de la richesse de l’agglomération pour la remettre sur les compétences sociales, issues du départemental. Nous avons mis 200 millions d’euros de plus entre 2019 et 2025 pour la protection de l’enfance, l’accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, l’insertion, l’éducation. Nous avons aussi lancé la transition écologique avec toutes les politiques qui ont été menées sur la préservation de la ressource en eau, sur le tri des déchets, sur la végétalisation, sur l’énergie avec le développement des réseaux de chaleur, naturellement sur les mobilités et le logement. Nous avons porté toutes ces politiques pendant le mandat tout en conservant les points forts du territoire comme l’activité économique. 54 000 emplois privés ont été créés entre 2019 et 2024. Nous avons préservé le modèle lyonnais qui a cette capacité à faire travailler ensemble acteurs publics, privés et associatifs.

