voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Vénissieux : des coups de feu tirés à proximité de points de deal aux Minguettes

  • par la rédaction

    • Plusieurs tirs ont été entendus dans la soirée de samedi 27 décembre dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. Les lieux touchés se situent à proximité de points de deal.

    Nuit de panique dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. Il était environ 22h20 lorsque de premiers tirs ont été signalés dans le secteur, les témoins évoquant des "tirs en rafale", rapportent nos confrères du Progrès. Dépêchée sur place, la police a rapidement découvert que deux lieux avaient été touchés.

    Deux lieux situés près de points de deal

    D’abord Avenue Komarov, où plusieurs douilles d’une arme de calibre 7,62 ont été retrouvées, sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer. Enfin, rue des Martyrs-de-la-Résistance, des impacts de balle ont été retrouvés sur la façade d’un immeuble et sur des voitures. Ces deux lieux sont connus pour se trouver à proximité de points de deal.

    Un important dispositif policier a été déployé sur place hier soir, dont la compagnie départementale d’intervention (CDI), la brigade anti-criminalité (BAC), ainsi que la brigade spécialisée de terrain (BST) et des policiers. Les images de vidéosurveillance ont révélé l’implication de deux hommes circulant en scooter T-Max. L’auteur des tirs est le passager du deux-roues. Une enquête a été ouverte puis confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT) afin d’identifier les auteurs et d’éclaircir les circonstance de cet incident.

