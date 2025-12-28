Les employés du Carrefour de Vaulx-en-Velin en grève ce mardi

Après que leur augmentation de salaire n'a pas abouti lors des négociations annuelles obligatoires, les employés du Carrefour de Vaulx-en-Velin seront en grève mardi 30 décembre.

La CGT annonce ce dimanche via un communiqué que les employés de l’hypermarché Carrefour, situé avenue Franklin Roosevelt à Vaulx-en-Velin, seront en grève mardi 30 décembre, dès 4 heures. Le syndicat et les employés dénoncent l’absence d’une augmentation des salaires lors des négociations annuelles obligatoires qu’ils jugent "inacceptable".

"Quand le dialogue est méprisé, la grève devient une nécessité"

"Malgré le passage en location gérance en 2023, l’hyper continue à être rentable. L’hypermarché appartient à GLV VEV, dont le chiffre d’affaires 2025 est de 83,1 millions d’euros et d’une marge brute, le bénéfice de l’activité, de 14,8 millions d’euros", s'indigne toujours la CGT. Le syndicat estime par ailleurs que la direction "impose et menace" alors que les négociations annuelles obligatoires "visent à favoriser les échanges".

La CGT revendique donc une augmentation générale des salaires, l’attribution d’un titre restaurant de 10 euros par jour et pour tous avec "une prise en charge minimale de 60 % par l’employeur", l’augmentation de la prise en charge patronale pour la mutuelle de "60 % pour le patron et de 40 % pour le personnel", ou encore "le passage de la majoration des jours fériés à 200 % ou récupération sur 2 jours complets". Elle conclut : "Quand le dialogue est méprisé, la grève devient une nécessité".

