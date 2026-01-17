Avalanches et pluies : les vigilances en Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche 25 février, une avalanche à fait quatre morts au Mont-Doré dans le Puy-de-Dôme. (Crédit préfecture du Puy-de-Dôme)

La région Auvergne-Rhône-Alpes est une nouvelle fois concernée par plusieurs vigilances ce week-end. Voici les départements concernés.

Après les alertes pour vent violent cette semaine, la région Auvergne-Rhône-Alpes reste concernée par de nouvelles vigilances météo, ce samedi 17 janvier.

En tête de ces vigilances : les avalanches. Depuis le week-end dernier, particulièrement meurtrier sur les pistes, les départements de la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère restent en vigilance jaune. Elle restera en vigueur au moins jusqu'à dimanche soir.

Touchée par de fortes pluies, l'Ardèche a été placée en vigilance jaune "pluie et inondations" ce samedi. Une vigilance dont découlera une autre, la vigilance "crues", dès la journée de dimanche.

