Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

C'est de nouveau une belle journée de printemps qui attend toute l'agglomération ce mardi 3 mars 2026.

Pour ce deuxième jour de la semaine, les conditions s'annonce une nouvelle fois printanière à Lyon et dans la région lyonnaise. Le soleil brillera du matin au soir malgré la présence de quelques nuages au cours de l'après-midi.

Côté températures il fait 6 degrés ce matin mais le mercure atteindra les 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison. Et une douceur qui devrait se maintenir au moins jusqu'au weekend à Lyon.