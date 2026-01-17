Actualité
Qualité de l'air à Lyon : elle sera "bonne à moyenne" ce samedi

  • par Louise Ginies

    • Une qualité de l’air très majoritairement bonne à moyenne devrait se maintenir ce samedi à Lyon.

    La qualité de l'air sera globalement moyenne à Lyon ce samedi 17 janvier. "Les conditions météorologiques resteront peu favorables à l’accumulation des polluants, indique Atmo, l'observateur de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes dans son bulletin quotidien. Une qualité de l’air très majoritairement bonne à moyenne devrait se maintenir sur le territoire."

    Dans l'ensemble, tous les indicateurs sont moyens, hormis les niveaux d'ozone et de dioxyde de soufre qui sont bons. Dans le détail, l'air est toutefois mauvais, voire très mauvais, autour des grands axes de circulation, notamment sur la M6, l'A7 et le périphérique.

    Lire aussi : Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon

    Olivier Duch
    "Nous nous dotons d’un outil qui nous permettra d’envisager la deuxième moitié du siècle" assure Olivier Duch

