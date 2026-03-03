Lyon : Jean Dujardin de passage au Comoedia ce dimanche

L'acteur français sera présent ce dimanche 8 mars à l'occasion de l'avant première du film Les Rayons et les ombres dont il tient le premier rôle. Il incarne un homme de presse qui va sombrer dans la collaboration.

Après l'ancien président François Hollande, jeudi dernier, le cinéma le Comoedia (7e arrondissement) accueillera une pointure de 7e art ce dimanche 8 mars, annoncent nos confrères du Progrès. En effet, l'acteur oscarisé Jean Dujardin sera présent pour l'avant-première de son film Les Rayons et les ombres, qui sortira le 18 mars dans les salles obscures. Il sera accompagné du réalisateur Xavier Gianolli, connu pour Illusions Perdues (2021) qui avait raflé 7 césars, et de la comédienne Nastya Golubeva.

Il s'agit d'un véritable évènement selon les équipes du cinéma, puisque le long-métrage d'une durée de 3 h 15 n'a aucun lien avec la capitale des Gaules. Un débat avec le public est d'ailleurs prévu après sa diffusion, qui débutera à 14 heures.

Le film raconte l'histoire vraie de Jean Luchaire, homme de presse, -et de sa fille Corinne- qui de défenseur de la paix franco-allemande va peu à peu se laisser entrainer dans les rouages de la collaboration.

A noter qu'une deuxième séance est prévue à Lyon, le même jour, au cinéma UGC de la Part-Dieu. Celle-ci débutera à 15 h 30.