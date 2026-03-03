Actualité

Lyon : Jean Dujardin de passage au Comoedia ce dimanche

  • par Romain Balme

    • L'acteur français sera présent ce dimanche 8 mars à l'occasion de l'avant première du film Les Rayons et les ombres dont il tient le premier rôle. Il incarne un homme de presse qui va sombrer dans la collaboration.

    Après l'ancien président François Hollande, jeudi dernier, le cinéma le Comoedia (7e arrondissement) accueillera une pointure de 7e art ce dimanche 8 mars, annoncent nos confrères du Progrès. En effet, l'acteur oscarisé Jean Dujardin sera présent pour l'avant-première de son film Les Rayons et les ombres, qui sortira le 18 mars dans les salles obscures. Il sera accompagné du réalisateur Xavier Gianolli, connu pour Illusions Perdues (2021) qui avait raflé 7 césars, et de la comédienne Nastya Golubeva.

    Il s'agit d'un véritable évènement selon les équipes du cinéma, puisque le long-métrage d'une durée de 3 h 15 n'a aucun lien avec la capitale des Gaules. Un débat avec le public est d'ailleurs prévu après sa diffusion, qui débutera à 14 heures.

    Le film raconte l'histoire vraie de Jean Luchaire, homme de presse, -et de sa fille Corinne- qui de défenseur de la paix franco-allemande va peu à peu se laisser entrainer dans les rouages de la collaboration.

    A noter qu'une deuxième séance est prévue à Lyon, le même jour, au cinéma UGC de la Part-Dieu. Celle-ci débutera à 15 h 30.

    à lire également
    Lyon : Après une fermeture administrative, les deux boutiques de la Maison Pignol rouvrent leurs portes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : Après une fermeture administrative, les deux boutiques de la Maison Pignol rouvrent leurs portes 14:14
    Lyon : Jean Dujardin de passage au Comoedia ce dimanche 13:40
    MeLiS Mécanismes en sciences intégratives du vivant
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "je veux rendre accessible ce que je fais" 13:00
    Vallée de la chimie Lyon
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "c’est en partie ce qui m’a aidée à me projeter dans une thèse" 12:30
    Théâtre : Quand Blanche-Neige refuse d’être une femme soumise ! 11:40
    d'heure en heure
    Véronique Sarselli et Christophe Quiniou
    "Il faut qu'il y ait du stationnement" : la vision de Véronique Sarselli pour l'avenir du centre de Meyzieu 10:56
    Ecully : un nouveau centre de médecine du sommeil inauguré à la Clinique du Val d'Ouest 10:17
    Les HCL, la fondation Mérieux, et l'université Lyon 1 scellent un partenariat, une mission en Arménie prévue 09:30
    Manifestation grève 10 septembre hôpital Edouard Herriot
    Urgences en grève à Lyon : un rassemblement prévue ce mercredi 08:50
    Villeurbanne : nouvelle fusillade lundi soir, une personne blessée par balle 08:16
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce mardi 07:56
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône toujours en vigilance crues à Lyon 07:29
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut