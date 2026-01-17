Décines : une école musulmane fermée jusqu'à nouvel ordre

La préfecture du Rhône a décidé de la fermeture de l'école La Réussite située à Décines fin décembre 2025, en raison de "manquements administratifs".

Une fermeture jusqu'à nouvel ordre. Comme l'ont rapporté nos confrère du Progrès ce vendredi 16 janvier, l'école La Réussite, hébergée par la Grande mosquée de Décines-Charpieu, a fermé un peu moins d'un mois plus tôt. Dans cette école qui accueille 572 enfants chaque semaine, les élèves reçoivent "de l'éducation islamique, l'enseignement du Coran et l'apprentissage de la langue arabe", détaille la préfecture dans un communiqué.

La raison de sa fermeture ? Lors d'un contrôle du Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) le 17 décembre dernier, ses agents ont constaté de graves manquements administratifs.

D'après les informations du Progrès, le contrôle a conclu à l'absence de nombreux documents et obligations pour tout établissement, dont un statut permettant l’Accueil collectif de mineurs à caractère éducatif (ACM), une non-déclaration du local utilisé pour accueillir les enfants et enfin de "document relatif au suivi sanitaire", preuve des vaccinations des mineurs et des intervenants. "En raison de l’urgence, la mise en œuvre de la procédure préalable contradictoire […] n’est pas envisageable", a ajouté la préfecture.

L'école décinoise se retrouve donc fermée "jusqu’à la réalisation des mesures correctives" et sa réouverture sera conditionné par une vérification d'un agent du SDJES.

Un "flou juridique"

Le recteur de la Grande mosquée, Kamel Kabtane, a réagi auprès du Progrès. "Comment peut-on fermer une école du jour au lendemain ? Nous n’avons pas d’horizon pour rouvrir. On attend des réponses pour connaître les raisons." Sur ses réseaux sociaux, Azzédine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne s'interroge lui aussi et dénonce "un flou juridique persistant concernant le statut des structures éducatives religieuses accueillant des mineurs au sein de mosquées".