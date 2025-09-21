La piscine de Vaise, à Lyon, a rouvert ses portes ce samedi 20 septembre après plus d'un an de travaux.

Tous à l'eau, à Vaise ! La piscine du 9e arrondissement de Lyon était fermée depuis juin 2024 pour des travaux de modernisation. Elle a pu rouvrir ses portes ce samedi 20 septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine, pour le plus grand bonheur des nageurs amateurs du quartier.

Datant de 1968, la piscine avait besoin d'une remise à neuf. Le chantier, d'un montant de 7 millions d'euros, visait à moderniser un équipement vieillissant. Les travaux ont notamment porté sur la rénovation des bassins, au niveau de l'étanchéité et du carrelage, de la modernisation des plongeoirs, ou encore l'accessibilité des bassins.

Le chantier d'envergure devait être achevé à l'été 2025, avant d'être reporté dû à des retards. La modernisation de la piscine de Vaise était une étape symbolique pour les élus écologistes de Lyon dans leur politique de rénovation de leurs équipements sportifs.