Les trois infos à retenir du Lundi 29 mai à Lyon

Interview polémique de Laurent Wauquiez, Eya de retour en France et les enseignants en grève mardi. Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Interview polémique de Laurent Wauquiez

Dans un entretien accordé au JDD, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, défend sa politique culturelle . Malgré les coupes déjà dénoncées en 2022, il affirme avoir réalisé un bilan positif.

Le groupe d'opposition écologiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes a critiqué les déclarations de Laurent Wauquiez. Selon lui, les chiffres avancés sont mensongers. L'opposition écologiste accuse Wauquiez de vouloir une culture qui lui soit soumise et affirme qu'il mène une bataille idéologique contre les secteurs culturels.

Eya de retour en France

Eya, la fillette de 10 ans, enlevée par son père et un complice le jeudi 25 mai, a été retrouvée au Danemark. L'AFP a confirmé que la jeune fille est maintenant de retour en France et a retrouvé sa mère. Le père et son complice seront remis aux autorités françaises pour être jugés, et une enquête judiciaire a été ouverte.

Grève des enseignants

Les enseignants ont prévu une grève pour mardi 30 mai afin de protester contre une nouvelle réforme gouvernementale. Ils se rassembleront devant le rectorat de Lyon pour manifester leur mécontentement. La CGT éducation affirme que le président cherche à imposer "une réforme qui profiterait d'avantage aux entreprises qu'aux élèves" et critique "le manque de concertation" autour de cette proposition.

