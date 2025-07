Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce mardi

La qualité de l'air restera bonne à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise avec des concentrations de polluants en baisse.

Ce mardi 8 juillet, la qualité de l'air restera bonne à Lyon, grâce notamment à un vent du nord sensible qui soufflera tout au long de la journée. Un vent qui assurera un brassage efficace de l'air et qui devrait permettre aux indices Atmo de rester bon à moyen.

Ils seront moyen en ce qui concerne l'ozone et les multi-polluants et bon pour les particules fines, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre.