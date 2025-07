Afin de lutter contre le harcèlement de rue, la Ville de Lyon renforce son dispositif "Demandez Angela", étendu à toute la ville en 2023.

LPA Mobilités et l'application UMAY ont signé ce lundi 7 juillet un partenariat avec la Ville de Lyon, afin de renforcer la visibilité du dispositif "Demandez Angela". Ce dernier, expérimenté en 2022 dans le 7e arrondissement et étendu à toute la capitale des Gaules en 2023, a pour objectif de lutter contre le harcèlement de rue et garantir un espace public plus sûr.

Près de 400 adhérents (commerces, bars, restaurants, hôtels...) sont aujourd'hui rattachés au dispositif. Son principe est simple : chaque personne susceptible d'être suivie ou en danger peut entrer dans l'un des établissements partenaires, dits lieux refuges, et demander "Angela" pour être immédiatement prise en charge par un personnel formé.

L'adhésion de LPA Mobilités permet donc à 20 parkings de devenir des lieux refuges. 80 agents ont déjà été formés à l'accueil et gestion de ces situations, 140 le seront d'ici la fin de l'automne, selon la Ville. Enfin, l'application gratuite Umay permettra désormais de géolocaliser les lieux du dispositif et d'avoir accès à une cartographie dynamique des lieux de signalements des autres utilisateurs.

