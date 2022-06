Météo : une journée pluvieuse ce mercredi 1er juin à Lyon

La dégradation du temps se poursuit ce mercredi 1er juin à Lyon. Les averses devraient rythmer la journée à partir de midi et jusqu’en fin de soirée.

Le temps n’est pas à la fête ce mercredi 1er juin. La dégradation des conditions météo qui a débuté mardi se poursuit aujourd’hui entre Rhône et Saône. Si le mercure reste relativement élevé pour la saison avec une maximale supérieure de 2 degrés à ce que nous offre habituellement le mois de juin, le soleil n’accompagne pas ces températures estivales.

Après une matinée qui devrait être épargnée par la pluie, les gouttes devraient commencer à tomber sur les coups de midi. Selon les prévisions de Météo France les précipitions se poursuivront de manière éparse jusqu’en fin de soirée.

Du côté des températures, il fera entre 14 et 22 degrés ce mercredi matin et dans l’après-midi le thermomètre grimpera jusqu’à 27 degrés à 17 heures. La soirée sera plus fraîche, mais les températures resteront tout de même au-dessus de 20 degrés.