Une enquête ouverte après la plainte de l'avocat David Metaxas, visé par des menaces de mort

Cible de menaces de morts voire d'appels au meurtre, l'avocat David Metaxas a porté plainte. Une enquête a été ouverte.

"On va te crever sale batard et ton cabinet de défense de salopards va exploser." Depuis le vendredi 20 janvier, date du verdict dans l'affaire Axelle Dorier, les menaces et intimidations se multiplient contre l'avocat de la défense, Me David Metaxas.

Une personne se revendiquant d'un groupe terroriste

Ce mercredi 1er février, le conseil annonçait avoir porté plainte pour intimidation, expliquant à Lyon Capitale vouloir "montrer qu'il n'y a aucune impunité". Depuis, les menaces n'ont pas cessé. Selon nos informations, une enquête a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale du Rhône.

Sur Twitter, Me Metaxas publie régulièrement les tentatives d'intimidation dont il est la cible. L'un des courriel reçu est signé "Comité Charles Martel", un groupe terroriste d'extrême-droite a l'origine de la mort d'au moins six personnes dans les années 1970.