XV de France : une grande première pour le lyonnais Dumortier

Le joueur du LOU, Ethan Dumortier va connaître sa première sélection avec le XV de France, lors du premier match du tournoi des 6 nations face à l’Italie, dimanche 5 février (16h).

Ethan Dumortier, joueur du LOU va débuter son premier match avec l’équipe de France de rugby. À l’occasion de la première rencontre du tournoi des 6 nations face à l’Italie, il occupera l’aile gauche et tentera d’aplatir dans l’en-but du Stadio Olimpico de Rome, dimanche 5 février. L’actuel meilleur marqueur d’essai du Top 14 (8) prend la place de Gabin Villière, victime d’une fracture du péroné cette semaine.

Le joueur de 22 ans avait été appelé pour la première fois en octobre 2022 pour participer à la tournée d’automne afin d'affronter successivement l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon. L’ailier du LOU n'a pas joué une seule minute, mais a admirer depuis les tribunes les trois victoires du XV de France, portant la série d’invincibilité au nombre de 13.

Poursuivre la dynamique, malgré les blessés

En l’absence de Jonathan Danty, blessé, c’est la paire Moefana-Fickou qui débutera. Sans surprise, la charnière sera composée des Toulousains Romain Ntamack et Antoine Dupont. En troisième ligne, Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch seront évidement présent.

Avec cette série de 13 victoires de suite, l’équipe d’Antoine Dupont peut aller chercher de nouveaux records, comme un deuxième grand chelem consécutif sur le tournoi des six nations. Le XV de France pourrait revenir à la hauteur de la Nouvelle-Zélande et de l’Angleterre, tous les deux à 18 victoires de rang. Un sans-faute dans le tournoi ne suffirait pas pour battre le record, il l’égalerait dans un premier temps avant d’essayer dans un second temps de le dépasser dans les matchs de préparation à la Coupe du Monde qui se dérouleront en France (2023).

La composition de l'équipe de France contre l'Italie

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - Ntamack, Dupont (cap.) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants : Barlot, Wardi, Falatea, R. Taofifenua, Lavault, Macalou, Le Garrec, Jalibert