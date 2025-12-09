Actualité
edgardo greco
En cavale, Edgardo Greco avait ouvert une pizzeria à Saint-Etienne. (crédits : Carabinieri Cosenza)

L'ex-mafieux italien Edgardo Greco est mort à la prison de Lyon-Corbas

  • par La rédaction

    • L'ancien mafieux italien Edgardo Greco est décédé dimanche dans sa cellule de Lyon-Corbas.

    Edgardo Greco, un ex-membre de la mafia calabraise interpellé en 2023 à Saint-Étienne, où il s'était reconverti en pizzaïolo, est décédé d’un arrêt cardiaque dimanche dans sa cellule de la prison de Lyon-Corbas, a indiqué lundi à l'AFP son avocat. Accusé d'avoir appartenu à la 'Ndrangheta, Edgardo Greco, 66 ans, était écroué dans la prison de Corbas (Rhône) en attente de son transfert vers l'Italie, où il a été condamné en 2006 à la réclusion à perpétuité pour un double membre.

    Un homme affaibli à la suite d'un cancer

    Dimanche vers 08 h 00, son co-détenu a donné l'alerte parce qu'il faisait un malaise, a déclaré son avocat David Metaxas. "Le massage cardiaque effectué par des gardiens, puis par les secours n’a pas permis de le ramener à la vie", a-t-il poursuivi. Une autopsie a été ordonnée par le parquet de Lyon pour confirmer la cause du décès, selon Metaxas, qui a multiplié ces dernières années les recours pour demander sa remise en liberté au motif de sa santé fragile.

    Mon client était "affaibli par la maladie à la suite d’un cancer et avait fait plusieurs malaises récemment", a-t-il dit. "La seule satisfaction que m’inspire son décès est qu’il ne voulait à aucun prix retourner en Italie où sa vie était menacée." Après plusieurs étapes judiciaires, la justice avait donné le feu vert à son renvoi vers l'Italie en 2024. En début d’année, le gouvernement avait signé le décret autorisant son transfert.

    Le sexagénaire, considéré comme "dangereux par Interpol", avait été interpellé début 2023 par la police française grâce à un partage d'informations avec les carabiniers italiens, dans le cadre du projet I-Can (coopération Interpol contre la 'Ndrangheta). Né le 7 juin 1959, Edgardo Greco s'était installé en Allemagne puis en France après sa condamnation par la justice italienne. Il a travaillé dans plusieurs restaurants italiens de Saint-Étienne, où il se faisait appeler Paolo Dimitrio, avec un intermède, entre juin et novembre 2021 à la tête de son propre établissement, selon des témoignages et documents consultés par l'AFP.

    à lire également
    Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu 11:42
    edgardo greco
    L'ex-mafieux italien Edgardo Greco est mort à la prison de Lyon-Corbas 11:11
    "On se sent frustrés" : comment Jean-Michel Aulas souhaite "élever" la Fête des Lumières 10:42
    Lyon : l'Hôtel de la Métropole évacué après un départ de feu, les pompiers sur place 10:27
    Tiffany joncour
    Une journaliste de Rue89 Lyon interdite d'accès à un meeting du RN 09:55
    d'heure en heure
    Axe Rhône-Saône : un modèle renforcé proposé à l’Élysée 09:20
    Fontaines-sur-Saône : un nouveau parvis et une cour repensée au collège Jean-de-Tournes 08:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mardi 08:25
    panorama de Lyon
    Le repreneur en série ACI Group devant la justice à Lyon, le sort de 1600 salariés en suspens 08:07
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Go-fast depuis l'Espagne : prison ferme pour deux Lyonnais de 56 et 60 ans 07:44
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches 07:28
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé et très doux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ?
    Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ? 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut