David Metaxas, célèbre avocat lyonnais a été entendu par les gendarmes et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une enquête pour viols, agressions sexuelles et harcèlement, concernant six victimes présumées.

Ce vendredi, le procureur de la République de Chambéry, Xavier Sicot, a annoncé la mise en examen de David Metaxas à l’issue de sa garde à vue. Les faits concernent des viols en concours, des tentatives de viol par personne ayant autorité et des agressions sexuelles sur d'anciennes stagiaires de l'avocat. L’enquête, ouverte par le parquet de Chambéry, recense six victimes présumées.

David Metaxas est ressorti libre de sa garde à vue, sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet. L’instruction se poursuivra pour examiner les explications et éléments apportés par l’avocat qui se dit innocent.

Ce n'est pas la première fois que le pénaliste, qui a notamment défendu des membres du grand banditisme, à affaire à la justice. Mis en examen en 2012 pour recel de violation du secret professionnel dans l'affaire de corruption de l'ex-numéro deux de la police judiciaire de Lyon, Michel Neyret, Me Metaxas avait été relaxé lors du procès en 2016.