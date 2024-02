Bientôt une série Netflix sur le pizzaïolo mafieux de Saint-Etienne ?

Il avait été arrêté dans les rues de Saint-Etienne il y a un an. Edgardo Greco, pizzaïolo soupçonné d'appartenir à la mafia calabraise, pourrait débarquer sur vos écrans dans les prochains mois.

La ville stéphanoise sera-t-elle bientôt visible sur Netflix ? D'après les informations de nos confrères de Radio Scoop, une série sur Edgardo Greco, le pizzaïolo stéphanois soupçonné d'appartenir à la mafia calabraise, pourrait être en préparation. La nouvelle a été lancée par son avocat, David Metaxas. "La matière pénale offre souvent l'occasion de voir la réalité dépasser la fiction et c'est le cas du parcours d'Edgardo Greco, de la mafia jusqu'à une pizzeria stéphanoise. (...) Une société de production qui travaille avec Netflix m'a contacté en me disant que le réalisateur était passionné par l'homme et par son affaire", a expliqué l'avocat lyonnais.

16 ans de cavale à Saint-Etienne

Recherché par les carabiniers italiens depuis 2006 pour deux meurtres commis en janvier 1991 et une tentative de meurtre en juillet 1991, Edgardo Greco avait été arrêté jeudi 2 février 2023 dans une rue de Saint-Étienne. L'homme, qui, d’après des témoignages et documents consultés par l’AFP, se faisait appeler Paolo Dimitrio et travaillait depuis de nombreuses années dans le milieu de la restauration stéphanoise, est soupçonné d’appartenir à la ‘Ndrangheta, la puissante mafia calabraise.

L'Italie a réclamé son extradition, mais la demande n'a pas abouti en raison d'un vice de forme. Aujourd'hui en détention, Edgardo Greco sera fixé sur son sort dans une semaine. La cour d'appel de Lyon doit, en effet, rendre sa décision jeudi 7 février, suite à une demande de remise en liberté déposé par Me Metaxas.