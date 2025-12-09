Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu

Interrompus pour des questions de sécurité, les travaux du pont de Condrieu ont repris ce lundi 8 décembre dans le Rhône.

Interrompus depuis le 25 novembre pour une question de sécurité liée au fort débit du Rhône, les travaux de sécurisation du pont de Condrieu ont repris ce lundi 8 décembre.

Le débit étant revenu à des valeurs plus faibles, les travaux se poursuivent désormais avec la purge des tripodes et la mise en place du dernier tube de palée permettant de soutenir l'ouvrage.

Durant les travaux, le pont reste uniquement ouvert aux circulations modes doux. A noter que des barrières ont été installées pour protéger piétons et cyclistes des projections d'eau liées aux travaux.

