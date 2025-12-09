Actualité
Pont de Condrieu. (@Département du Rhône)

Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu

  • par Loane Carpano

    • Interrompus pour des questions de sécurité, les travaux du pont de Condrieu ont repris ce lundi 8 décembre dans le Rhône.

    Interrompus depuis le 25 novembre pour une question de sécurité liée au fort débit du Rhône, les travaux de sécurisation du pont de Condrieu ont repris ce lundi 8 décembre.

    Le débit étant revenu à des valeurs plus faibles, les travaux se poursuivent désormais avec la purge des tripodes et la mise en place du dernier tube de palée permettant de soutenir l'ouvrage.

    Durant les travaux, le pont reste uniquement ouvert aux circulations modes doux. A noter que des barrières ont été installées pour protéger piétons et cyclistes des projections d'eau liées aux travaux.

    Lire aussi : Rhône : les travaux du pont de Condrieu de nouveau à l'arrêt

    à lire également
    edgardo greco
    L'ex-mafieux italien Edgardo Greco est mort à la prison de Lyon-Corbas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu 11:42
    edgardo greco
    L'ex-mafieux italien Edgardo Greco est mort à la prison de Lyon-Corbas 11:11
    "On se sent frustrés" : comment Jean-Michel Aulas souhaite "élever" la Fête des Lumières 10:42
    Lyon : l'Hôtel de la Métropole évacué après un départ de feu, les pompiers sur place 10:27
    Tiffany joncour
    Une journaliste de Rue89 Lyon interdite d'accès à un meeting du RN 09:55
    d'heure en heure
    Axe Rhône-Saône : un modèle renforcé proposé à l’Élysée 09:20
    Fontaines-sur-Saône : un nouveau parvis et une cour repensée au collège Jean-de-Tournes 08:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mardi 08:25
    panorama de Lyon
    Le repreneur en série ACI Group devant la justice à Lyon, le sort de 1600 salariés en suspens 08:07
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Go-fast depuis l'Espagne : prison ferme pour deux Lyonnais de 56 et 60 ans 07:44
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches 07:28
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé et très doux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ?
    Pourquoi la basilique de Fourvière lance-t-elle une nouvelle levée de fonds ? 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut