Incendie de la route de Vienne : jusqu’à 30 ans de prison requis contre les accusés

Jeudi 23 février, à la veille de la fin du procès de l’incendie mortel de la route de Vienne, qui avait coûté la vie à une mère et sa fille en 2019, l’avocat général a requis 25, 28 et 30 ans de réclusion contre les trois accusés.

Au 5e jour du procès de l’incendie criminel et mortel de la route de Vienne du 9 février 2019, l’avocat général a énoncé ses réquisitions à l’encontre des trois accusés. Selon nos confrères du Progrès, jeudi 24 février l’avocat général a demandé la condamnation à 25 et 28 ans de prison des co-gérants de la boulangerie ZZ, dont l’incendie avait provoqué la mort de Clara, enceinte de 9 mois d'un petit garçon, et de sa fille Anna, âgée de 4 ans, qui louaient un appartement au premier étage au-dessus de l’établissement.

Accusé d’avoir mis le feu au magasin à la demande des autres, M. Bouguerba pourrait quant à lui écoper de 30 ans de prison. Absent du procès, ce ressortissant tunisien est actuellement incarcéré en Tunisie où il purge une peine après avoir été condamné dans cette affaire par la justice de son pays.

La défense demande l'acquittement

Alors que la partie civile accuse les prévenus d’avoir voulu réaliser une escroquerie à l’assurance en incendiant leur boulangerie avec l’aide d’un intermédiaire, la défense continue de nier, demandant l’acquittement. Pour l’avocate de M. Balbali, Me Saint-Pierre, le seul responsable dans cette affaire serait M. Bouguerba, qui, par jalousie aurait décidé de détruire la boulangerie. Le verdict de la cour d'assises du Rhône est attendu ce vendredi dans la journée.

