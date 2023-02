Un an après le début de la guerre en Ukraine, des rassemblements prévus à Lyon

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un an plus tard, les Lyonnais sont invités à se réunir lors de plusieurs rassemblements en soutien à la population ukrainienne.

Un an jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, les Lyonnais sont appelés à se réunir pour apporter leur soutien au peuple ukrainien et demander l’arrêt de l’invasion par la Russie. Une marche est prévue à partir de 18h30 entre la place des Terreaux et la place Bellecour et un rassemblement est organisé à 18 heures place Raspail, dans le 7e arrondissement, par le Mouvement pour la paix.

Samedi après-midi, à partir de 14h30, l’association Lyon-Ukraine organise également un rassemblement statique sur la place Bellecour jusqu’à 16h30. "Plus que jamais notre solidarité sans faille au peuple ukrainien, doit continuer à s’exprimer. […] Ne nous laissons pas influencer par l’hiver et la fatigue médiatique qui guettent l’opinion publique, ou un retour à une paix tronquée, anecdotique, provisoire. L’Ukraine est toujours vivante, elle a toujours et encore plus besoin de nous pour préserver son entière souveraineté et les libertés fondamentales de son peuple. Ce que nous faisons ici, même avec la plus petite initiative, est connu là-bas et participe de la résistance", écrivent les organisateurs sur la page de l’évènement partagé sur Facebook.