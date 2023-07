Incendie d'un immeuble à Saint-Fons : un suspect de 16 ans en garde à vue

L'auteur présumé de l'incendie d'un immeuble de Saint-Fons, ayant nécessité l'évacuation de 48 habitants, a été placé en garde à vue. Il est âgé de 16 ans.

En marge des émeutes qui ont secoué l'agglomération lyonnaise depuis le 28 juin, deux incendies volontaires d'immeubles d'habitation ont été déclenchés.

L'un déclaré à Saint-Fons dans la nuit du 30 juin au 1er juillet et ayant provoqué l'évacuation de 48 de ses habitants et blessé par intoxication plusieurs d'entre eux. L'auteur présumé, un mineur de 16 ans a été identifié et se trouve en garde à vue. Il sera déféré demain au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Le ministère public requerra son placement en détention provisoire.

Deux suspects dans l'incendie de Villeurbanne en détention provisoire

Concernant l'incendie de Villeurbanne dans la nuit du 28 au 29 juin après que des jeunes ont vraisemblablement tiré des feux d'artifices en direction du bâtiment. Plusieurs appartements ont été détruits et quatre personnes ont été hospitalisées dont l'une souffre d'une ITT de 14 jours.

Deux suspects ont été placés en détention provisoire après leur déferrement le 2 juillet dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de d'association de malfaiteurs et de dégradation volontaire par incendie ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Le troisième suspect, suspecté d'avoir fourni les feux d'artifice a été placé sous contrôle judiciaire. Décision dont le parquet a fait appel.

