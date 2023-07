Le tramway T3 perturbé dimanche 9 juillet à Lyon

En raison de travaux d'entretien sur le tramway T3, la ligne circulera partiellement dans la nuit du dimanche 9 au 10 juillet, à Lyon.

La ligne de tramway T3 va connaître quelques perturbations ce week-end, dans la nuit du dimanche 9 au 10 juillet. À partir de 21h30, les stations de "Gare Part-Dieu Villette" et "Bel-Air Les Brosses" ne seront plus desservies par les rames, dans les deux sens de circulation, pour des raisons de travaux d'entretien et notamment électriques. Dès 21h30, la ligne T3 fonctionnera uniquement entre Vaulx-En-Velin La Soie et Meyzieu Z.I.

Des bus relais

Pour assurer la continuité du service de mobilité, des bus relais circuleront selon les horaires suivants :

Premier départ de Gare Part-Dieu Villette vers Vaulx-En-Velin La Soie : 22h14

Premier départ de Vaulx-En-Velin La Soie vers Gare Part-Dieu Villette : 21h58

Dernier départ de Gare Part-Dieu Villette vers Vaulx-En-Velin La Soie : 00h31

Dernier départ de Vaulx-En-Velin La Soie vers Gare Part-Dieu Villette : 00h31

