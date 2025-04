Appelée à démissionner, la présidente de l'université Lyon 2 menacée de mort : une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon alors que la présidente de l'université Lyon 2 est visée par des menaces de mort.

La polémique continue de prendre de l'ampleur à l'université Lyon 2 après les déclarations de sa présidente, Isabelle Von Bueltzingsloewen. La justice enquête désormais sur des menaces de mort à l’encontre de la présidente de l'université Lyon 2, au cœur d'une vive polémique depuis l'interruption d'un cours par des militants début avril, a indiqué lundi le parquet de Lyon.

L'enquête a été ouverte sur les chefs de "menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public et harcèlement en ligne", et confiée aux policiers de la Division de criminalité territoriale (DCT), a précisé le parquet.

La présidente vivement attaquée par la droite lyonnaise

L'Université Lyon 2 est au cœur de vifs débats depuis l'intrusion, le 1er avril, d'un groupe de personnes encagoulées lors d'un cours de Fabrice Balanche, spécialiste reconnu de l'Irak et de la Syrie. Vivement pris à parti par des militants le taxant de "raciste" et "sioniste", il avait mis fin à son exposé et quitté l'amphithéâtre.

L'incident avait suscité une large condamnation, le ministère de l’Éducation dénonçant une situation "absolument inacceptable". L'université avait accordé une protection fonctionnelle à M. Balanche et effectué un signalement au parquet, qui avait ouvert une enquête pour "entrave à l'exercice de la fonction d'enseignant".

Deux semaines plus tard, dans un entretien au journal local Tribune de Lyon, sa présidente Isabelle von Bueltzingsloewen a encore dénoncé des "faits intolérables" et la "ligne rouge franchie" par les militants.

Elle avait dénoncé "les paroles affligeantes" de Fabrice Balanche

Mais elle a aussi regretté "l'emballement médiatique disproportionné" autour de l'affaire et a épinglé les "paroles affligeantes, complotistes et délétères pour l'université" prononcées par Fabrice Balanche, qui a dénoncé dans de nombreux médias "l'islamo-gauchisme" en vigueur selon lui à Lyon 2. Le maître de conférence était allé jusqu'à évoquer de "l'entrisme islamiste à travers des groupes d'extrême gauche" sur le plateau de 6 minutes chrono.

Depuis cet article, les prises de position pour ou contre la présidente de l'Université se sont multipliées. Jugeant sa réaction "inadmissible", le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke et son prédécesseur devenu conseiller spécial, Laurent Wauquiez, ont demandé au ministre de l'Enseignement supérieur une mission d'inspection sur "les dérives préoccupantes" au sein de Lyon 2.

Dans la Métropole de Lyon, le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud a lui aussi appelé à la démission de la présidente de Lyon 2 après avoir reçu Fabrice Balanche, par ailleurs élu au conseil municipal de Caluire-et-Cuire.

L'association France Universités qui regroupe des dirigeants d'établissements a au contraire apporté son soutien à Mme von Bueltzingsloewen "victime d'une polémique inacceptable et stérile sur les fantasmes de l'islamo-gauchisme et du wokisme à l'Université".