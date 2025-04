"Affligeant" : 50 infractions relevées par les gendarmes lors d'un contrôle près de Lyon

Un contrôle routier mené par les gendarmes du Rhône près de Lyon a permis de relever 50 infractions en deux heures.

Une opération de contrôle routier d’envergure a été menée lundi 15 avril, entre 14 h 30 et 17 h 30, sur les communes de Vernaison, Solaize et Sérézin-du-Rhône près de Lyon. Organisée par l’Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) du Rhône, l’action visait à lutter contre les comportements dangereux sur les routes. Et les résultats sont "affligeants" déplorent les militaires : 50 infractions ont été relevées en seulement deux heures.

Parmi les délits relevés, trois conducteurs circulaient sous l’emprise de stupéfiants et deux autres étaient alcoolisés. Les gendarmes ont également intercepté cinq véhicules non assurés, ainsi qu’un automobiliste circulant sans permis de conduire, et un autre dont le solde de points était nul.

Côté contraventions, l’usage du téléphone ou d’oreillettes au volant reste la principale infraction, avec vingt-deux cas relevés. Sept conducteurs ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Les militaires ont aussi sanctionné plusieurs défauts techniques ou administratifs : des pneus lisses, des plaques d’immatriculation illisibles ou amovibles, des cartes grises non mises à jour, un défaut de contrôle technique, ou encore un véhicule transportant des déchets sans déclaration. Un automobiliste a même été verbalisé pour avoir franchi illégalement le pont de Vernaison, pourtant interdit à certains véhicules.